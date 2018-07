La polémica en Wimbledon por las fresas rechazadas por ser "deformes"

Las fresas con nata son una tradición distintiva de Wimbledon. Un grupo de veinte personas marchaba en las afueras de All England. La manifestación fue organizada por Oddbox, un proyecto que busca reducir el desperdicio de frutas y verduras que son descartadas en la basura porque no cumplen con los estándares estéticos de la sociedad británica. "Tres toneladas de fresas son rechazadas por Wimbledon por no ser perfectas".