La polémica sobre Ecoembes: el reciclaje del contenedor amarillo, a debate

En una inspección rápida a un contenedor de basura de restos, el de color gris, no es raro encontrar botellas de plástico, latas de cerveza o briks de leche que no se han separado correctamente en el cubo amarillo, donde deberían estar. ¿Qué pasa con los envases que no se separan correctamente en el cubo amarillo? De aquellos que acaban en el contenedor gris se recupera una pequeña parte en las plantas de tratamiento. Al estar en contacto con restos orgánicos en muchos casos es complicado rescatarlos y acaban en vertederos.