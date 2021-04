Polémica por una oferta de trabajo en el campo de Murcia: a un euro la caja

El autor de la publicación, además, promete pagar transporte, consistente en 3 euros por persona y día de trabajo, limitándose solo a 'contratar' -aunque no especifica si de forma legal o en negro- a "cuadrillas", insistiendo varias veces además en que no quiere "personas sueltas", para así hacer media en los gastos de desplazamiento, instando así, además, a que se viole la normativa vigente en prevención de los contagios de coronavirus, que no permite llenar más del 50% del aforo de cualquier vehículo.