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Poetas y boxeadores del siglo XVIII [Eng]  

La afición de Byron por el boxeo a puño limpio era compartida por muchos de sus compañeros románticos, quienes celebraron este brutal deporte en verso. Byron no era el único poeta de su época que amaba el circuito: John Keats, John Clare, John Hamilton Reynolds y su amigo íntimo Thomas Moore compartían el entusiasmo por este deporte. Las multitudes que asistían a los combates de boxeo a finales del período georgiano, descritas memorablemente por el filósofo contemporáneo Dr. Samuel Parr como «una chusma vulgar y tumultuosa de vagabundos,

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