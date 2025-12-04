Poema del sueño inevitable (Canción de cuna)

vocaroo.com/14GOZ8WfIC5L

La luz es un hilo de oro final

El último eco del día se va

Tus párpados pesan 

No hay nada que hacer 

Tu cuerpo es de arena dejándose mecer

Y te dejas caer en un río de miel

El mundo se apaga y se vuelve de tul 

Y ya no hay nada más

Solo estás tú

Los barcos de papel en tu mente 

Se van con la suave corriente 

No intentes seguirlos, no mires atrás 

Solo hay silencio y un pozo de paz

Y te dejas caer en un río de miel

El mundo se apaga y se vuelve de tul

Y ya no hay nada más

Solo estás tú

Es un viaje sin vuelta 

La puerta quedó abierta

Y ahora se cierra por ti 

No hay nada que temer, 

estás a salvo aquí

Y te dejas caer en un río de miel

El mundo se apaga y se vuelve de tul

Y ya no hay nada más 

Solo estás tú

Duerme, duerme ya 

En un río de miel

Duerme, duerme ya

Solo estás tú

(Canción realizada exclusivamente con medios digitales)