Poema del sueño inevitable (Canción de cuna)

La luz es un hilo de oro final
El último eco del día se va
Tus párpados pesan
No hay nada que hacer
Tu cuerpo es de arena dejándose mecer
Y te dejas caer en un río de miel
El mundo se apaga y se vuelve de tul
Y ya no hay nada más
Solo estás tú
Los barcos de papel en tu mente
Se van con la suave corriente
No intentes seguirlos, no mires atrás
Solo hay silencio y un pozo de paz
Y te dejas caer en un río de miel
El mundo se apaga y se vuelve de tul
Y ya no hay nada más
Solo estás tú
Es un viaje sin vuelta
La puerta quedó abierta
Y ahora se cierra por ti
No hay nada que temer,
estás a salvo aquí
Y te dejas caer en un río de miel
El mundo se apaga y se vuelve de tul
Y ya no hay nada más
Solo estás tú
Duerme, duerme ya
En un río de miel
Duerme, duerme ya
Solo estás tú
(Canción realizada exclusivamente con medios digitales)