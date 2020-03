¿Qué podría ocurrir si las medidas de contención ante el COVID-19 fracasaran según el modelo SIR?

He calculado un modelo epidemiológico SIR para ajustarlo en lo mejor posible a los datos disponibles a nivel mundial, de modo que la curva predicha y la real cuadren bien hasta el día de hoy para extrapolar a partir de ahí.

En realidad, mi modelo infravalora el número de muertos e insiste en que la mortalidad del coronavirus es mayor de la estimada, pero he sido conservador y lo he dejado como dice la comunidad científica en torno al 5% de media.

Pues bien, según esos datos, que como digo cuadran bien hasta el día de hoy a nivel MUNDIAL, estos serían los datos en las próximas semanas en todo el planeta:

Es decir, que en un escenario en que las medidas de control se desboquen a nivel mundial por el motivo que sea: por ejemplo una conjunción de malas decisiones políticas, saturación de las UCIs en los países más desarrollados, falta de recursos de higiene y tratamiento: mascarillas, ventiladores, etc., países con sistemas sanitarios pobres o inexistentes que renueven las olas de contagio, altercados o revueltas políticas y/o sociales que imposibiliten continuar con el confinamiento, colapso económico, etc., etc; el resultado a mes y pico vista sería (según el modelo SIR) de 20 millones de muertos y 500 millones de infectados.

Insisto en que estos datos sólo son fiables en caso, como digo, de colapso global del confinamiento, en donde no se tomen ya apenas medidas de contención a nivel mundial. ¡La gripe española palidecería a su lado!

Los datos actualizados los he recogido de: www.worldometers.info/coronavirus/