Poder poner etiquetas en los artículos

A la vista de que funciona muy bien el tema de los contenido de creación propia, creo que sería interesante, cuando se pueda, que los artículos y otras aportacione spropia spudiesen llevar etiquetas, aunque sólo sea para poder encontrarlos después con el buscador.

En mi caso, para los artículos, relatos, y sobre todo ilustraciones, las paso realmente negras para volver a encontrar algo, y eso creo que va en detrimento de la experiencia del usuario.

Sé que hay cosas más prioritarias, pero esta mejora no me parce complicada. Debe de ser cosa de incorporar la opción de las etiquetas a la plantilla de artículos, y poco más.

Gracias.