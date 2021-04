Podemos, a uno de los mandos de la brigada política: "Intentaron que no llegáramos al Gobierno y llegamos"

La comisión de investigación del espionaje a Luis Bárcenas propició hoy el encuentro entre el portavoz de Unidas Podemos, Rafa Mayoral, y uno de los mandos de la brigada política que confiesa en una grabación su intento por que la formación morada no llegue al Gobierno en 2016. El policía se ha limitado a denunciar que no se ha investigado la filtración de esa grabación y Mayoral le ha espetado: "Intentaron que no llegáramos al Gobierno y llegamos".