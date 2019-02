Podemos, perspectivas y críticas destructivas

Desde hace tiempo leo y escucho en diferentes medios, opiniones de personas y personajes que, aunque en algunos casos son críticas asépticas, la mayoría son críticas destructivas y faltas de perspectiva. He de decir que me parece vital la crítica hacia los partidos y alejarse del forofismo, pero al igual que en algunos casos estoy de acuerdo con la crítica que se hace, también he de comentar que la mayoría solo aporta desilusión, muy poca visión de conjunto y hasta en ocasiones se destila una intención de dañar premeditada.

Desilusión. Sí. La desilusión viene dada a partir de cuál haya sido tu expectativa con el proyecto. Es cierto que ahora no se parece en algunos aspectos importantes, como en la transversalidad y han habido movimientos de marketing e ideas que no son las que yo personalmente hubiera puesto como punta de lanza del partido. Pero con todo eso sigue siendo el partido en el que más cuentan sus bases, el que tiene más independencia del poder empresarial (bancos, IBEX, etc), el que implementa más ideas para mejorar la vida de todos, y un largo etcétera que les hace diferenciales con respecto al resto.

Poca perspectiva. Sobre la poca perspectiva me gustaría aclarar dos vertientes. Poca perspectiva de los que nos ilusionamos con el proyecto inicial, al no darnos cuenta de que este proyecto también está impulsado por personas y no por seres de luz y por lo tanto está sujeto a las mismas miserias, miedos, avaricia, luchas de ego, etcétera que tiene cualquier organización fundada por el hombre. Las mismas ONG's que como fundamento tienen la ayuda humanitaria tienen decenas de casos que avergonzarían a cualquiera. Y poca perspectiva de las críticas destructivas que tras escupir torpedos a las líneas de flotación de Podemos, no hacen lo mismo con el resto de grandes partidos, con lo que nos quedaría un escenario más acorde con la realidad política actual. Enumeran un cantidad de casos que pueden ser ciertos, pero ahí se acaba la critica y eso me parece sesgado y malintencionado. Si ponemos a Podemos en una balanza con el resto de partidos y sus innumerables casos de corrupción, uso fraudulento de bienes públicos, puertas giratorias, indultos, mentiras, falta de ideas, dependencia de los poderes empresariales, poca o nula participación de las bases, despilfarro, y un larguísimo etcétera sigue estando a mucha distancia del resto.

Con todo esto y esperando que Podemos retome en un futuro cercano algunos conceptos olvidados, he de decir que por sus ideas y por las personas que lo integran, muchas de ellas fuera de los focos, tienen mi voto en las siguientes elecciones.