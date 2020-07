No hay evidencia de que la reformulación de alimentos procesados sea una herramienta eficaz para mejorar de forma significativa la alimentación y la salud de las personas. No hay evidencia sólida de que Nutriscore sea capaz de cambiar de forma significativa los hábitos dietéticos de las personas en la vida real. Los criterios de Nutriscore para evaluar un alimento no son suficientes para asegurar su relación con la salud.