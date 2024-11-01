Un poco de Historia 7 (películas y series.)

Este resumen es sólo eso, no es un trabajo bibliográfico completo ni exhaustivo. Como siempre, si hay algún error es fallo mío.

*1970* LA CIUDAD BAJO EL AGUA

Irwin Allen -- 100 minutos.

En algunas webs se indica que es de 1971. En una de las enciclopedias que manejo se dice que: “...Otro proyecto televisivo, “LA CIUDAD BAJO EL AGUA”, no logró despertar el interés necesario y fue abandonado, aunque el episodio piloto se estrenó como largometraje (título alternativo: “ONE HOUR TO DOOMSDAY”) en 1970.” La historia es una mezcla incoherente de ciencia ficción más que manida. Los ciudadanos de la ciudad submarina “Pacífica”, en el siglo XXI, tienen que hacer frente a una superbomba-H que va a estallar en algún lugar de esta ciudad, a la invasión de una “potencia extranjera hostil”, a un monstruo marino, a una rebelión, al robo de un cargamento de oro de Fort Knox y a la inminente destrucción por el impacto de un planetoide que se aproxima a la Tierra. Al final, todo acaba bien. Ejem.

*1970* EL VOLAR ES PARA PÁJAROS

Robert Altman -- 104 minutos.

Ciencia ficción convertida en parábola quizás de un modo extravagante. Un chico solitario construye unas alas bajo la protección de un ángel asesino y no llega a volar poniendo a la sociedad como culpable de lo sucedido.

*1970* THE LOVE WAR

George McCowan -- 74 minutos.

En español se llamó “Hombres de otros mundos”. Unos alienígenas usan la Tierra como campo de duelos, procedentes de dos planetas en guerra adoptando forma humana. El que parece ser superviviente se enamora de una mujer, que resulta ser la superviviente contraria.

*1970* CONTAMINACIÓN

Cornel Wilde -- 96 minutos.

Basada en la obra “La muerte de la hierba” de John Christopher. Cuando la hierba desaparece del mundo, la guerra y el hambre despojan a los humanos de sus maneras civilizadas. Sólo unos pocos consiguen un refugio seguro.

*1970* DER GROSSE VERHAU

Alexander Kluge -- 86 minutos.

“El gran caos”. Producción de Alemania Occidental. La carrera espacial desde el punto de vista de la Alemania de esos años. En el futuro, ambiciosas compañías luchan unas contra otras por hacerse con el control del monopolio espacial.

*1970* CRIMES OF THE FUTURE

David Cronenberg -- 70 minutos.

Sí, mismo título y director que la película de 2022. Esta de 1970 es una obra (para mí) indescriptible por lo extraña que es. Problemas fisiológicos, cremas, secreciones por las orejas, en fin... Rara de narices. No sabría cómo resumirla.

*1971* LA NARANJA MECÁNICA

Stanley Kubrick -- 137 minutos.

Basada en la obra homónima de Anthony Burgess publicada en 1962. En un Londres en un futuro indeterminado, con escenarios un poco rusificados, un joven miembro de una banda que se dedica a la ultraviolencia sin miramientos, tras violar a una mujer recibe terapia de aversión hacia la violencia obligándole a ser “bueno”. Película salvaje, violenta, seca, que en su día fue un hito en los cines y que hoy día sigue teniendo vigencia (de alguna manera). Tanto en la novela como en la película se usa una jerga futurista basada en algunos “préstamos” del ruso, describiendo una realidad sombría y cruel casi casi como en “1984” aunque en otros tonos y acordes.

*1971* LA AMENAZA DE ANDRÓMEDA

Robert Wise -- 130 minutos.

Esta película trata sobre un organismo microscópico, traído inadvertidamente a la Tierra en una sonda espacial de regreso a la Tierra, éste provoca la muerte instantánea de todas las personas en las inmediaciones del lugar de caída de la sonda (cerca de un pequeño pueblo estadounidense), con la excepción de un bebé y el borracho del pueblo, a los que aíslan en un avanzado complejo de laboratorios subterráneos de una profundidad de cinco pisos bajo tierra, donde un grupo de científicos intenta determinar la naturaleza del microorganismo alienígena antes de que cause una epidemia mortal en el mundo. Wise evitó deliberadamente recurrir a actores famosos para conseguir las interpretaciones contenidas que deseaba por contraste con la sofisticada maquinaria que se ve. Una película muy interesante.

*1971* HUIDA DEL PLANETA DE LOS SIMIOS

Don Taylor -- 97 minutos.

Esta es la tercera de las cinco películas de “El planeta de los simios”, cuando algunos productores cogen una linde...

A Paul Dehn (guionista) le dijeron que la anterior película de los simios sería la última, así que decidió terminarla destruyendo el mundo entero con una explosión atómica. Cuatro meses después recibió un telegrama de Fox que decía: “Los simios existen, se requiere una secuela”. Su ingeniosa respuesta fue enviar a tres de los simios mediante un viaje en el tiempo a una época anterior a la explosión del mundo. Así que llegan a los Estados Unidos de la época y se convierten inmediatamente en el centro de una violenta polémica que, al final, acabará con sus vidas mientras son estudiados en un centro de investigación para determinar su nivel de inteligencia.

*1971* NAVES MISTERIOSAS

Douglas Trumbull -- 90 minutos.

Toda la vida vegetal de la Tierra ha sido destruida tras un holocausto nuclear; sólo las enormes naves espaciales en órbita, como la Valley Forge, con sus cúpulas hidropónicas, albergan árboles y flores, con la esperanza de que algún día puedan utilizarse para repoblar el planeta; pero entonces el totalitario gobierno de la Tierra ordena su destrucción. Bruce Dern interpreta al único conservacionista auténtico que queda con vida y, cuando llega la orden de deshacerse de la vegetación, mata a sus compañeros y se adentra en el espacio profundo con las plantas, le acompañan tres pequeños robots con forma de caja.

*1971* Z.P.G.

Michael Campus -- 97 minutos.

Aquí esta película se llamó: “Edicto Siglo XXI: Prohibido tener hijos”. Las siglas Z.P.G. son de "Zero population growth" osea “Crecimiento demográfico cero”. En esta película distópica está prohibido tener hijos durante los próximos 30 años, debido a la superpoblación planetaria, una prohibición impuesta por el gobierno mundial. Una pareja desobedece el decreto y tiene un hijo en secreto. Son delatados por un vecino envidioso, pero logran escapar de las autoridades refugiándose en las alcantarillas. No se explica adónde huyen exactamente. En fin...

*1972* PANICO EN EL TRANSIBERIANO

Eugenio Martín -- 88 minutos.

En esta coproducción hispano-británica, estamos en el año 1906. El cadáver de lo que parece ser un “eslabón perdido”, desenterrado en China por un antropólogo, cobra vida en el Expreso Transiberiano y resulta ser un extraterrestre que se estrelló en la Tierra hace eones. Tiene el poder de transferir su personalidad de un cuerpo a otro, y también de absorber la personalidad de las personas. La película es ingeniosa y entretenida (sin más), y avanza tan rápido que apenas hay tiempo para detenerse en sus pequeños fallos. Se rumorea que esta película se llevó a cabo porque el productor había comprado dos maquetas de trenes que se habían utilizado en la película “Nicolás y Alejandra” de 1971 (reconstrucción de la vida de Nicolás II) y encargó un guion en torno a ellas. La dirección sigue el estilo habitual de las películas de este tipo, pero el guión cuenta con algunos giros sorprendentes y personalmente le tengo cariño, sobre todo, por poder ver a Christopher Lee, Peter Cushing, Silvia Tortosa, Telly Savalas...

*1972* MATADERO CINCO

George Roy Hill -- 104 minutos.

Parece que nadie tiene imágenes de las escenas del bombardeo en Dresde porque nada sobrevivió a la brutal “tormenta de fuego” que asoló la ciudad, así que son sustituidas por imágenes de Praga. Y aunque la película se queda corta en comparación con la novela homónima de Kurt Vonnegut Jr., donde el protagonista huye de los recuerdos de Dresde para terminar en un zoo alienígena, y donde estos viajes en el tiempo son controlados por los habitantes de Tralfamadore. La película ganó el Hugo, el Premio Saturno y el Gran Premio del Jurado del Festival de Cannes de ese mismo año.

*1972* PURSUIT

Michael Crichton -- 72 minutos.

Un psicópata obsesionado con las maquinaciones de la política odia a un republicano. Para matarlo planea la muerte en masa de todos los republicanos en una convención. Bueno... algún momento interesante, pero poco más.

*1972* SOLARIS

Andrei Tarkovsky -- 165 minutos reducida a 132.

Para muchos una película lenta y con una trama que se arrastra por los pasillos de la historia. La acción principal se desarrolla en una estación espacial que orbita sobre el planeta Solaris, cuyo océano en constante cambio se cree que es orgánico y sensible. El protagonista encuentra la estación en estado de abandono y a sus colegas desmoralizados por la materialización de “fantasmas” (bastante reales y sólidos) de sus obsesiones más íntimas; pronto él mismo se ve acosado por una encarnación de su esposa, que se había suicidado. Estos fantasmas pueden ser un intento de Solaris por comunicarse. Solaris sigue siendo un enigma. Las cuestiones filosóficas sobre los límites del entendimiento humano no se plantean con tanta finura y elegancia como en el libro de Stanislaw Lem en el que se basa la película, pero las imágenes visuales, a pesar de unos efectos especiales un poco mediocres, son potentes.

*1973* COLD NIGHT’S DEATH

Jerrold Fredman – 73 minutos

En español se tituló “Una fría noche de muerte”. Una historia interesante, evocadora pero pesada, con una premisa extraña sobre dos científicos que no se llevan bien, uno emocional y otro fríamente racional, en una remota estación ártica, donde se está experimentando sobre los efectos de la altitud y el frío en el comportamiento de los simios. Los chimpancés de laboratorio dan la vuelta a la situación y empiezan a someter a los propios científicos a pruebas de estrés.

*1973* INVASION OF THE BEE GIRLS

Denis Sanders -- 85 minutos

“La invasión de las abejas reina”. Mala a rabiar, pero… Esta película semi erótica con premisa cutre y típica del cine de explotación: el sexo es la muerte. Una mujer se convierte en una “abeja reina” ninfómana pero estéril, y recluta a amas de casa y otras mujeres para que se unan al grupo; las cubren de gelatina y las irradian, y emergen como hermosas extraterrestres de aspecto humano, llevando gafas oscuras para ocultar sus ojos de insecto. Matan a sus víctimas masculinas mediante la inducción repetida al orgasmo. Pufff. En parte parodia. Para olvidar.

*1973* THE FINAL PROGRAMME

Robert Fuest -- 89 minutos

Basada en la novela homónima de Michael Moorcock. En esta película no queda mucho de la creación de Moorcock, realmente apenas nada. El padre del protagonista ha fallecido, dejando un microfilm oculto en el que se encuentra el programa informático que da título a la película, se trata del diseño de un ser humano perfecto, capaz incluso de autorreproducirse. La obra original de Moorcock tendía a mostrar sofisticadas ironías, que aquí el director reduce a una serie de guiños cómplices. La apoteosis del libro se convierte en una farsa en la película, que sustituye al Mesías hermafrodita original de Moorcock por un neandertal sonriente.

*1973* EL HUNDIMIENTO DEL JAPÓN

Shiro moritani -- 140 minutos reducidos a 81

La pesadilla japonesa es expuesta en la pantalla, igual que en la novela en la que se basa. La falla submarina entre las islas está a punto de ceder, pero nadie escucha a los científicos y sus advertencias. Cuando por fin les hacen caso, piden ayuda al mundo occidental y éste no la ofrece. El monte Fuji entra en erupción y Japón se hunde en el océano Pacífico. Nadie quiere a los supervivientes.

*1973* THE CRAZIES

George A. Romero -- 104 minutos

La segunda película de Romero es casi un remake de la primera, “La noche de los muertos vivientes”. Unos aldeanos son infectador por un virus de guerra que los vuelve locos, los militares reciben las órdenes de matarlos. Los militares quedan retratados como igual de locos que los aldeanos.

(Continuaré si os parece interesante. Gracias.)