Un poco desafortunado este anuncio... o no

Es un anuncio que acabo de ver aquí en Menéame. No, no tengo bloqueadores de anuncios. Si los tuviera, me habría perdido esta joya de la publicidad:

La traducción sería: "Roche | Cáncer cervical: Sólo termina con todos nosotros."

A ver, que no niego las buenas intenciones de la farmacéutica. Entiendo que el anuncio hace alusión a que la erradicación del cáncer cervical (o de cuello de útero) sólo depende de toda la población humana, y que para ello, la gente debería vacunarse con sus estupendas vacunas.

El tema está en las palabras que han elegido para ello. Si se lee literalmente, tiene varias interpretaciones. Una, que si no nos vacunamos con sus estupendas vacunas, morimos todos. Otra, que si no practicamos sexo (seguro o no), nos extinguimos como especie. Eso sí, cáncer cervical tampoco habría.

Pues eso, un poco desafortunado el anuncio... o no. Se aceptan interpretaciones alternativas.