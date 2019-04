Pobreza en Argentina: por qué cada vez es más difícil sobrevivir en el país sudamericano  

Mabel es empleada doméstica y su marido es transportista. Nunca les ha sobrado el dinero, pero hasta ahora siempre les alcanzó para vivir y mantener a su pequeña hija de 6 años. Sin embargo, hoy su situación es muy complicada. "A mi marido ya nadie lo contrata y a mí no me alcanza la plata para llegar a fin de mes", le cuenta la mujer a BBC Mundo. "Hace mucho tiempo que no puedo comprarle fruta a mi hija. El otro día me dijo: 'Tengo hambre mamá'", relata, con lágrimas en los ojos.