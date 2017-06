PLD Space: dos años de pruebas de motores cohete en España  

Hace dos años, la empresa española PLD Space comenzó a realizar pruebas de motores de combustible líquido en sus instalaciones del aeropuerto de Teruel. Los inicios no fueron sencillos. En España no había ninguna experiencia con motores kerolox (queroseno y oxígeno líquido) y hubo que desarrollar toda la tecnología desde cero. Y no solo en España: en Europa este tipo de motores tampoco es que sea especialmente popular. Pero a base de “ensayar, probar y repetir”, como ellos mismos dicen, el progreso de PLD Space es más que evidente.