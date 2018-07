La Plataforma 7N espera que el juez del caso Juana Rivas sea inhabilitado por su insultante sentencia

La Plataforma 7N ha denunciado la insultante sentencia a Juana Rivas, llena de estereotipos y prejuicios machistas, que solo busca lanzar una advertencia a las víctimas de violencia de género,una sentencia que no imparte justicia, sino que es una venganza hacia Juana por no cumplir con las resoluciones judiciales.La Plataforma exige la inhabilitación del juez por su militante trayectoria misógina, formación en perspectiva de género para los operadores jurídicos y advierte que las feministas no van a parar hasta acabar con la justicia patriarcal