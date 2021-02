Plásticos que echas al contenedor pero no se reciclan

Que un plástico sea reciclable no significa que acabe reciclado. No lo decimos nosotros, sino la propia Comisión Europea: “Muchos de los plásticos en Europa acaban incinerados o en vertederos, incluso cuando los consumidores hacen el esfuerzo, muchos de los envases que consumimos son muy difíciles de reciclar, o no se pueden reciclar”