Los planetas: 20 años en el motor de un autobús

Se cumplen 20 años de la salida del considerado por muchos el mejor disco en español de los 90, Una semana en el motor de un autobús, la gran obra maestra de Los Planetas, que gracias a este LP pusieron el indie a gravitar. Un año antes a quel 1998, Dover había vendido casi un millón de copias de su Devil came to me y el 'Train' de Undrup se andaba codeando con los números 1 de Los 40. Pero faltaba algo. Algo profundo e influyente. Algo puro, hecho en España y cantado en español que tuviera pegada.