Plan de entrenamiento de ajedrez para principiantes

“Jamás he estudiado Ajedrez. Sólo estudio Ajedrez cuando juego una partida.” (J. R. Capablanca)… Esto también puede sucederle a usted, si usted es José Raúl Capablanca, si no lo es no se desanime, aun puede progresar en ajedrez por un camino más tradicional. En este artículo vamos a estructurar un plan de entrenamiento para el nivel mencionado en el título, pero incluso si usted es de nivel intermedio, considero que puede utilizarlo haciendo pequeñas adecuaciones acorde a su ritmo de entrenamiento y a las áreas que desea fortalecer.