La plaga: el Eucalyptus nitens

Las provincias costeras ya no tienen remedio, por debajo de 400m la destrucción de los ecosistemas es absoluta y revertir la situación supondría un esfuerzo descomunal, máxime para una sociedad que no considera como problema haber destruido su patria si con eso saca unos eurillos. El E.globulus estaba limitado por las heladas, pero ahora se están introduciendo otras especies (he resumido con el E.nitens, pero Ecalyptus es un género con cientos de especies, cada una adaptada a unas condiciones climáticas concretas).