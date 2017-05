Pintadas contra turistas en el Parc Güell (Barcelona)  

Why call it Tourist Season if we can't shoot them? Los miles de turistas que visitaron el Parc Güell el miércoles se llevaron una desagradable sorpresa cuando, subiendo por la Baixada de la Glòria, se encontraron de frente con varias pintadas (ya borradas) que les decían de todo menos bienvenidos. “Gaudi te odia”, decía una de ellas en inglés para que todos la pudieran entender. “Tourismus Macht Frei”, espetaba otra en una adaptación casera del “Arbeit Macht Frei” (el trabajo te libera, en alemán)