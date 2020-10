Pintada de maricón debajo cartel de la calle García Lorca  

Del Twitter del profesor de derecho civil de la Universidad de Córdoba : "No sé quién lo ha hecho pero sí su ideología, idéntica a la de sus asesinos. No sé quién lo ha hecho pero sí quienes han prendido la mecha del odio. No sé quién lo ha hecho pero sí los cómplices que gobiernan gracias a ellos. Todos ellos son los culpables. Todos sin excepción"