Piercing Hafada

Una perforación hafada es una perforación de superficie localizada en cualquier parte de la piel del escroto . Esta perforación no penetra profundamente en el escroto, y debido a la holgura y la flexibilidad de la piel en esa zona, no migrar o rechazar tanto como muchas otras perforaciones de superficie. Una perforación que pasa a través del escroto, desde delante hacia atrás, o de lado a lado, se conoce como una perforación transescrotal . Hafada perforaciones múltiples no son infrecuentes como una extensión de una escalera de frenillo .