Le pidió a su marido «jugar a los médicos» para animar su vida sexual y ahora tiene que esperar diez meses a ser atendida

A fin de animar su vida sexual, Pilar García, de Santander, le pidió hace una semana a su marido Rogelio Martín «jugar a los médicos», pensando que, de esta manera, recurriendo al llamado «roleplaying», podrían superar un pequeño bache sexual que atraviesan desde hace un tiempo. «Le dije que necesitaba una ‘inspección completa’ esperando que me diría que tenía que desnudarme y lo que me hizo fue un cribado telefónico y me dio hora para el próximo mayo a las once y media de la mañana, que tendré que pedir fiesta en el trabajo y todo para follar»