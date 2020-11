Piden la salida de Amber Heard de Aquaman 2 tras lo ocurrido con Johnny Depp en Animales Fantasticos 3

El pasado viernes se confirmaba la fatídica noticia para Johnny Depp, Warner Bros ya no le quería en la franquicia de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos por los juicios que tiene abiertos con su ex mujer Amber Heard por supuesto maltrato y abuso. Y si en un primer momento los hashtag y peticiones eran para pedir la vuelta del actor a la franquicia de Harry Potter, ahora las miradas se han dirigido hacia Amber Heard, la ex mujer de Depp, para la que muchos usuarios de internet piden que también sea retirada de la franquicia de Aquaman.