Piden quince años de cárcel para siete mossos por agredir a manifestantes de Can Vies

Según la acusación particular, los agentes rodearon a gritos de "os vamos a machacar", "hijos de puta" y "no os váis a escapar" a los tres jóvenes, uno de ellos con un 66% de discapacidad, cuando volvían de una de las manifestaciones de Can Vies el 28 de mayo de 2014. Destaca además que los agentes "acorralaron" a los tres jóvenes y que les golpearon con sus porras en la cara, los genitales y las piernas. Dos de los tres jóvenes precisaron de diez y 35 días de baja para recuperarse de las heridas, según los informes forenses.