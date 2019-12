Piden desenterrar al jefe de una antigua empresa de criptomonedas

Gerald Cotten estaba en la India “abriendo un orfanato para brindar un hogar y un refugio seguro para los niños necesitados” cuando falleció inesperadamente. Era la única persona de QuadrigaCX “responsable del manejo de los fondos y las monedas”. Por lo tanto, era el único que conocía las contraseñas de la “cartera fría”, o el monedero donde se almacenan criptomonedas y que no se conecta a Internet. No obstante, los que perdieron 190 millones por culpa de Cotten no creen que esté muerto.