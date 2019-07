Piden 2 años a una "falsa maltratada" en su tercer juicio

Por la primera de esas falsas denuncias, el ex marido estuvo once meses en prisión hasta que se demostró la falsedad. Raquel fue juzgada y en el primer juicio, referido a las siete primeras denuncias, fue condenada en 2012 a 20 meses de cárcel aunque no ingresó en prisión porque obtuvo la suspensión. En 2015 volvió a ser condenada a pagar una multa de 10.530 euros por denuncia falsa y falso testimonio. En su escrito de acusación, Retamar lamenta que la procesada nunca ha pagado las multas ni las indemnizaciones porque se declaró insolvente.