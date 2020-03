El pichiciego, uno de los animales mas raros y hermosos del mundo

Es pequeño, peludo… Y rosado. No es un animal fantástico, ni el protagonista de un cuento de hadas, pero podría serlo. En las zonas más secas, áridas y arenosas del centro y noroeste de Argentina habita un animalito muy poco conocido, el pichiciego menor. Es el más pequeño de los armadillos, pero enfrenta un gran problema: la falta de información que hay en relación a su especie. Tan poco se sabe acerca de él y sus costumbres, que los investigadores no se atreven afirmar si está en peligro de extinción o no.