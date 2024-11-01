El petrodólar vs. el electroyuan: ¿Está el electroyuan listo para reemplazar al petrodólar? [EN]

Para mercados emergentes como los de África, la financiación en yuanes podría ofrecer menores costos de endeudamiento, estabilidad monetaria e integración en los ecosistemas de manufactura ecológica de China, ofreciendo una alternativa estratégica a los sectores de energía y transporte, actualmente dependientes del dólar, en los países del sur global. Este artículo explora el potencial del ElectroYuan para emerger como el petrodólar de la transición energética.