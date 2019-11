Pido el apoyo a esta petición al Gobierno para que ilegalice a VOX porque, según consta en su programa, defiende ideas antidemocráticas, anticonstitucionales y contrarias a la normativa legal vigente: "No al aborto, no al matrimonio homosexual, no a la ley de memoria histórica, no a la ley de violencia contra las mujeres, criminalización de inmigrantes, control de fronteras, no a las autonomías..."