Mi pesadilla con ORANGE: Nunca mais

Una pesadilla que me ha robado muchísimas horas y mucha paz. Tras un larguísimo camino, concluyo que la Compañía, cuando cree que no le compensa atender la reclamación del cliente, aún a sabiendas de que éste tiene razón, sencillamente le ignora, confiando seguramente que la mayoría de clientes cabreados no irán a mayores y seguirán con sus vidas.