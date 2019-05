Personas con las que no se puede debatir

El otro día, en uno de los posts que publiqué, recibí un comentario en una de las redes sociales que solo uso para publicarlos (sí, no puedo con Facebook y eso que le he dado más de una oportunidad) en el que alguien me criticaba el mismo con las siguientes frases cortas: «Ni me he molestado en leerlo. Con el título y la foto basta». Ello me ha llevado a pensar que hay unas características de la persona que se halla al otro lado que, al final, impide cualquier tipo de debate. Y en este post voy a intentar exponer esas características.