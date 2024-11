Persona que en absoluto es nazi se ofende por una publicación en contra del nazismo

Pese no ser él “nada de eso”, Rubén G. R., un español de 46 años se ha sentido profundamente ofendido por una publicación de este periódico. Rubén admite ser el primer sorprendido por su reacción emocional a una publicación que ataca a la ultraderecha, dado que no se considera él afín a esas ideas “tan válidas como otras, pero que no son las mías, creo”.