¿Pero quien puede tener la bomba?

Se está creando un consenso en la izquierda y parte de la derecha de que Trump está destrozando el derecho internacional, son discursos bien intencionados que abogan por seguir manteniendo lo que llaman un mundo basado en reglas.

Para criticar la agresión de USA a Irán se dice que este país no estaba en condiciones de tener la bomba atómica, como si esto supusiera que no debería ser objeto de un ataque.

A mi, personalmente, me parece bien que se carguen ayatollahs, pero porque Irán no tiene derecho a tener una bomba nuclear, porque esto es una violación del derecho internacional si el ogro naranja es el comandante en jefe de un ejercito que tiene tropecientas. Es algo que se repite como en la invasión de Irak, allí eran las armas de destrucción masiva como pretexto (encima falso) para armar una coalición de ataque que no contó con el aval de la ONU pero que esta envió a los celebres inspectores para verificar si había armas de destrucción masiva. Siendo una vez mas un cinismo nivel dios que el principal promotor de la acusación fuera el que mas armas de destrucción masiva del mundo y de la historia.

Decía Engels que la ley (el derecho) es el instrumento de la clase dominante para imponer su voluntad y sus intereses sobre la clase dominada, en ámbito de la relaciones internacionales sucede lo mismo, el que tiene la fuerza utiliza el derecho y las instituciones para imponer sus voluntad.

Este es un momento histórico realmente importante porque tenemos a un lado a los que defienden el viejo orden basado en la fuerza respaldada por la ley y por el otro el que se salta la ley para utilizar la fuerza como razón suprema, de las dos maneras el resultado será malo para un mundo mas justo e igualitario, es el equivalente a nivel mundial de lo que pasa en muchas naciones donde un poder monopolizado por la derecha y una socialdemocracia traidora (el viejo esquema de liberales y conservadores) es reemplazado por la extrema derecha, en Chile acaba de tomar posesión de la presidencia un admirador de uno de los dictadores mas saguinarios y nefastos de la historia como Augusto Pinichet.