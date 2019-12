Vamos a ver cómo funciona el derecho a permiso de paternidad en 2020, tras los cambios progresivos que se aprobaron en marzo de 2019. En primer lugar hay que precisar que ya no existen los permisos de paternidad y maternidad sino que ahora ambos son el mismo "permiso por nacimiento". Realmente ni siquiera son permisos sino que ambos son una suspensión del contrato con derecho a reserva del puesto de trabajo. Es decir que durante el permiso de paternidad tu contrato no estará vigente, por así decirlo, la empresa no te pagará [...]