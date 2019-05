El perito exculpa al Marisquiño del suceso y concluye que todo el muelle era inseguro

El informe pericial apunta al deterioro del hormigón por el ambiente marino y a la falta de mantenimiento como causas del derrumbe en Vigo y no al concierto. odo el muelle entablonado de As Avenidas, en Vigo, carece de las "mínimas garantías de seguridad" y el colapso de la estructura durante un concierto de O Marisquiño el pasado agosto no se debió al peso de los cientos de asistentes, sino al deterioro del hormigón por el contacto con el medio marino y la falta de mantenimiento casi desde su construcción.