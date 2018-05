Una periodista de TVE denuncia que su jefe le mandó falsear una noticia contra Monedero

"Pusieron sobre mi mesa una noticia sin contrastar que acusaba a Juan Carlos Monedero de fraude fiscal. Tras contrastar lo que decía ese panfleto dije que no era verdad. Que no había fraude ni imputación. "Haz que lo parezca", me dijeron. Me negué y otra persona sí lo hizo". Lo denuncia la reportera de TVE Emilia Laura Arias, que también trabaja en Pikara Magazine.