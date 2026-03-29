El periodista turco Kemal Öztürk dice que este es el plan de Israel

El periodista turco, escritor, comentarista politico de NTV y Ajaarabicnet Kemal. Ha compartido en sus redes sociales el supuesto plan de juego de Israel:

Prolongar la guerra hasta que todos los países de la región se agoten.Arrastrar a los países del Golfo al conflicto y avivar las tensiones sectarias entre sunitas y chiítas

Convertir una guerra entre Arabia Saudita e Irán en un conflicto más amplio involucrando a Pakistán y fomentando el descontento entre los chiítas en Pakistán.

Empujar a los kurdos hacia Irán y provocar un conflicto entre turcos iraníes y kurdos.En Irak, enfrentar a los grupos kurdos contra las Fuerzas de Movilización Popular para avivar las tensiones árabe-kurdas.

Involucrar a Siria en un conflicto con grupos chiítas en Irak.Ocupar la mitad del Líbano, partes de Siria, toda Cisjordania, anexar Gaza y desplazar a los palestinos.

Debilitar a Turquía mediante oleadas de migración y conflictos sectarios, y provocar un conflicto con Irán.Sumergir a toda la región en el caos y enfrentar a los países musulmanes entre sí.

En última instancia, establecer un estado de "Gran Israel".

Visto en el Twitter de Kemal via