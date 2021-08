Periodista chavista intenta manipular entrevista sobre atletas venezolanos en Tokyo 2020 en directo  

Yhondy Mancera periodista de Tves quiso manipular la entrevista que le hacía al director técnico de deportes del IND que afirmó que los atletas venezolanos no reciben apoyo alguno.“No,no,no; interrumpe eso. Este marico está loco. Interrumpe eso porque no queda tan claro y queda así como si no le pararon bolas a los atletas; es la Federación, es el Ministerio o el IND… dile que diga otra vaina. Porque después me van a meter en peo a mí. Tienes que decir que sí,que es importante para Latinoamérica y ya”, dijo sin recordar que estaban en directo