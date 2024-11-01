edición general
2 meneos
13 clics
El periodismo, al revés: distribuir antes de escribir

El periodismo, al revés: distribuir antes de escribir

El 76% de la Generación Z ya usa las redes como fuente principal de noticias. Publicar bien ya no es suficiente si la historia no está diseñada para viajar.

| etiquetas: redes sociales , periodismo , generación z
2 0 0 K 19 tecnología
sin comentarios
2 0 0 K 19 tecnología

menéame