Periodismo de estar por casa: las TV locales en Estados Unidos

Hay algunas películas, libros y series de televisión americanas que sólo tienen sentido cuando has vivido una temporada en Estados Unidos. Una de mis favoritas es “El reportero: la leyenda de Ron Burgundy”, de Adam McKay, una sátira del extraño mundo de las televisiones locales americanas con Will Farrell, Paul Rudd, Steve Carrell y Christina Applegate. La película me pareció entretenida cuando la vi en España, pero sólo tras mudarme aquí y disfrutar de la peculiar épica que son los informativos americanos acabé entendiendo (...)