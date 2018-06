Percepción de mensajes sugerentes solicitados VS no solicitados, al ser enviados por hombres y mujeres [ENG]

El estudio recién publicado en Computers in Human Behavior con el nombre "Not Cool, Dude: Perceptions of Solicited vs. Unsolicited Sext Messages from Men and Women" muestra que, al recibir mensajes sugerentes, hombres y mujeres son juzgados de igual forma si estos son solicitados. Sin embargo, cuando el mensaje no es solicitado, si el remitente es una mujer será juzgada de forma más benévola que si fuera un hombre quién lo envía. Completo en: sci-hub.tw/10.1016/j.chb.2018.06.014