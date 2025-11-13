Una pequeña adenda a mi artículo anterior sobre libre albedrío

En mi artículo anterior comenté que el libre albedrío es algo que tiene su sede principalmente en el sistema nervioso de los animales, al menos en nuestro planeta, y por extensión en su sistema motor.

Aquí simplemente quería añadir que tal hecho automáticamente descarta el libre albedrío como un poder "mágico" o "sobrenatural" o "fantasmal", porque:

1º) Algo material (un sistema nervioso) no puede hacer magia.

2º) Si el libre albedrío es una especie de "poder mágico" o "fantasma" que ha "elegido" como su sede el sistema nervioso, esto significaría que el sistema nervioso tendría cierta conexión con lo sobrenatural u ofrecería ciertas condiciones a lo sobrenatural (cosa que no tiene sentido, porque las cosas materiales no pueden producir magia), o bien que el libre albedrío "mágico" o "fantasmal" tendría una conexión con lo material, lo cual "materializaría" o "naturalizaría" el libre albedrío, volviéndolo un proceso material, y dejándolo sin su condición "mágica", "fantasmal" o "sobrenatural". Es decir, el libre albedrío como poder mágico, fantasmal o sobrenatural quedaría descartado de todas formas.