El penúltimo comunicado de ETA

Tenemos que impedir que los terroristas y sus epígonos impongan ese falso relato, es algo que les debemos a las víctimas del terrorismo. Para que quienes, como mis estudiantes de esta mañana, no lo vivieron, sepan que todos ellos no contribuyeron a la paz, no, simplemente se vieron obligados a desistir, a renunciar para siempre a la violencia, sin haber conseguido ninguno de sus objetivos políticos. Y que la historia recoja que esta dura batalla acabó con un triunfo agridulce de la democracia, porque costó la vida de muchos inocentes.