El Pentágono admite no tener pruebas de que Suleimani fuera a atacar cuatro embajadas

«El presidente (Donald Trump) no citó una prueba en concreto y yo no he visto ninguna, en lo que a las cuatro embajadas se refiere», ha señalado secretario de Defensa de EEUU, Mark Esper en una entrevista al programa televisivo ‘Face The Nation’ de la cadena CBS News. El jefe del Pentágono ha matizado, sin embargo, que está de acuerdo con Trump en que «es probable que los iraníes fueran a atacar las embajadas porque son el punto más destacado de la presencia estadounidense en un país».