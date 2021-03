Las pensiones que no tienen que pagar impuestos en la declaración de la Renta

Hay que tener en cuenta que no todos están obligados a hacer la declaración de la Renta. Por ejemplo, en el caso de las pensiones no todas se llevan bajo el mismo régimen. Aquellos pensionistas que cobren menos de 22.000 euros anuales de un único pagador o de las prestaciones percibidas por los regímenes públicos de la Seguridad Social no tienen que hacer la declaración.