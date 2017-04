Los 'pelochos' y las líneas de información telefónica mueren ante Google

No hay servicio que no esté a merced del gigante tecnológico. Y los servicios de información telefónica no iban a ser menos. Así, los famosos ‘pelochos’ y demás compañías del sector han visto como sus ingresos se reducen a la mitad en los últimos tres años. Hace tiempo podrían resultar un servicio bastante útil. Conocer el estado de las carreteras antes de salir de viaje, saber la dirección del restaurante donde cenar o el número de teléfono del polideportivo para saber si está abierto.