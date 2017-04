¿Revelarías la contraseña de tu correo electrónico a cualquier persona que acabas de conocer? Lo más posible es que respondas a esta pregunta con un rotundo "no". Y, sin embargo, cada vez son más las apps de terceros que, si bien ofrecen funcionalidades útiles (como la gestión de tareas, añadir nuevas características a tu buzón, etc.), tienen acceso total y absoluto a tu cuenta de correo. No, no conocen tu clave, pero no la necesitan: ya están totalmente dentro.