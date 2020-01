La película que rompió la pauta del cine español (y no se llevó ningún Goya)

"Divertido es lo contrario de aburrido, no lo contrario de serio", dice Artiz Moreno, director de 'Ventajas de viajar en tren'. Una película que no es una comedia costumbrista ni sobre guerra de sexos, tampoco es un cine de denuncia social, ni pone el acento sobre la tragedia de la enfermedad, ni relata hechos o contextos históricos que no debemos olvidar. Es una comedia disparatada y surrealista, con chistes sin miedo al qué dirán y... que no se ha llevado ningún Goya, aunque tuviera cuatro nominaciones.