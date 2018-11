La película ‘Greenbrier’ podría ser un spin-off de ‘Breaking Bad’

Ya no son sólo rumores, parece que por fin habrá una película sobre los personajes de Breaking Bad, considerada una de las mejores series en la historia de la televisión. New Mexico Film Office ha confirmado el rodaje de la película Greenbrier. Este será el primer proyecto de Vince Gilligan, creador de Breaking Bad y co-creador de su precuela Better Call Saul, tras firmar en julio pasado un contrato de tres años con Sony Pictures. La grabación está prevista para comenzar a mediados de noviembre y finalizar el próximo febrero.